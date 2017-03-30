Göztepe’den stat projesine itirazda bulunan ŞPO’ya: Randevu verip iptal ettiler, böyle bir uzlaşma ortamı olamaz

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni stadyum projesinin imar planına itirazda bulunan Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi’nin kendilerine önce randevu verip sonra iptal ettiğini belirterek, “Böyle bir uzlaşma ortamı olamaz” dedi.

‘İtiraz edilen noktalara hayretle bakıyorum’

Gürsel Aksel Tesisleri’nin bulunduğu alana yapılması planlanan 20 bin kişi kapasiteli stat projesine ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısına görüntülü aramayla bağlanan Sepil, şunları söyledi: “Gürsel Aksel Tesisi 1945 yılından beri Göztepe kulübünün kullanımına açılmış bir alandır. Üç yıl önce ben başkan olarak geldiğimde projeye baktım ve bu proje ile bu stadı yapmak doğru değildir dedim. Çünkü hem kamu yararına hem de bizim lehimize bir proje değildi. Geldiğim günden beri tek tek sorunları aşabilmek için herkesle konuştuk, herkesten yardım istedik. Büyükşehir belediyesinin bir arsası vardı burada, kendileri bu arsayı Spor Bakanlığına devretti. Şahıs arazileri vardı, hepsini çözdük. Daha sonra oturup halkın yararına bir proje oluşturduk. Bu projeyi oluştururken bütün aşamaları ile ilgili kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirdik. Özellikle başbakanımıza ve spor bakanlığına neden şehrin içinde bir stat olması gerektiğini izah ettik. Çok kısa bir süre önce de askı süreci başladı. Biz bu projeyi şehirle birlikte yaptık. Şu an itiraz edilen noktalara hayretle bakıyorum.”

‘Böyle bir uzlaşma ortamı olamaz’

İmar planı değişikliğinin 24 Şubat’ta askıya çıktığını ve askıdan ineceği 24 Mart mesai bitiminden kısa bir süre önce odanın itirazda bulunduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti: “Ortada kamuoyu önünde duyurulan bir proje varken son beş dakika kala itiraz yapılıyor. Uzlaşma kültürü neden denenmiyor. Verin bize şans gelip biz size projemizi anlatalım ikna olmazsanız yine itiraz edin. Gidip kendilerine derdimizi anlatmak, doğru bilgilendirme yapmak için ilk olarak kendileri ile iletişime geçtik. Kendilerinden Pazartesi sabah hızlı bir randevu istedik. Çarşamba 19.30’a randevu verdiler ve dün de bunu iptal ettiler. Böyle bir uzlaşma ortamı olamaz. Bizim İzmir olarak bunları artık aşmamız gerek. Ben İzmir’de doğan bir kişi olarak İzmir’e bir şeyler vermeye geldim bu kadar zor olacağını inanın tahmin edemezdim. Önünde engeller olsa da bu stat yapılacaktır. Bu stat yapılmaması için gösterilen sebeplerin hiçbirine sahip değildir.”

‘Tamamen kamunun kullanımına açık bir kompleks’

Projenin mimarlarından Tuğrul Büyükköken ise, odanın iddiasına karşın yeni stadyumun şehrin silüetini bozmayacak bir yapıya sahip olduğunu savundu: “Henüz etrafında yapılaşma yokken spor alanı olarak kullanılmaya başlanan Gürsel Aksel Tesisleri’ni günümüzde hem halkın hem de kulübümüzün faydalanabileceği bir stadyum projesi haline getirdik. Stadyum yapısının yüksekliği 28.3 metredir ve kesinlikle şehrin silüetini bozacak herhangi bir yapıya sahip değildir. Buradaki en önemli husus tamamen kamunun kullanımına açık bir kompleks olmasıdır. Dünyada hiçbir yerde bu tarz bir yapının çatısında kamuya açık bir alan yoktur. Biz bu projenin yapım aşamasında pek çok bakanlıktan görüş ve fikirler aldık. Askı sürecinin son dakikalarında gelen bir itirazı art niyetli görmemeye çalışsak da keşke bir ay boyunca herhangi bir görüş yazısı yapılmış olsaydı ve biz bu konu hakkında kendilerini bilgilendirebilirseydik.”