Göztepe Stadı’nın imar planına itiraz eden Şehir Plancıları Odası: Linç operasyonu başlatıldı, hedef gösteriliyoruz 

Göztepe’nin 20 bin kişi kapasiteli yeni stadyum projesinin imar planına itiraz eden TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, “Odamıza ve yönetim kurulu üyelerimize karşı linç kampanyası başlatıldı” diyerek ‘sağduyu’ çağrısında bulundu.

Odanın itiraz gerekçeleri

Odadan yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Tesisleri’nin bulunduğu alana stat yapılmasına ilişkin bakanlık tarafından onaylanan imar planı değişikliğine itirazın gerekçeleri şöyle anlatıldı: “Yapılmak istenen 20 bin kişilik stat projesinin kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle birincisi; bu bölgenin altyapısının böyle bir kullanımı kaldırmasının teknik ve bilimsel anlamda mümkün olmadığı, ikincisi yine çevresindeki yaşam alanlarında yaratacağı olumsuz durumlar ve halkın talepleri, üçüncüsü bölgeye getireceği ulaşım sorunun yine bu alanın altyapısının kaldıramayacağı şeklindedir.”

‘Atatürk Stadı toparlayıcı bir rol alabilir’

Söz konusu alana 20 bin kişilik bir stat yerine daha mütevazi bir yapının inşa edilmesi önerilen açıklamada, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla Atatürk Stadı’nın da kullanılabileceği belirtildi: “Bu çerçevede de İzmir içinde birçok toplu ulaşım bağlantılarının bulunduğu ve bulunduğu bölgenin dokusu itibariyle uygun bir konumda bulunan Atatürk Stadının kent içinde büyük kapasitelerde bir stat olarak toparlayıcı bir rol alabileceği, ilgili kurumlarında bu yönde Atatürk Stadında gerekli olan düzenlemeleri yapmasını uygun görüyoruz. Dolayısıyla da Göztepe Stadının olduğu bölgede bu büyüklükte bir yapının değil daha mütevazi, çevresiyle uyumlu ve halkında spor faaliyetlerine açık, tüm Göztepe halkını kucaklayan bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Benzer değerlendirmelerimizi Karşıyaka stadı projesi içinde belirtmiştik. Şu anda Karşıyaka’daki stat için yapılan inşaat faaliyetlerinde de sorunların yaşandığını görüyoruz.”

‘Linç operasyonu başlatıldı’

Açıklamada, imar planı değişikliğine yönelik itirazın ardından tehdit içerikli mesajlarla odaya karşı ‘linç operasyonu’ başlatıldığı savunuldu: “Baskıcı ve hedef gösterici açıklamalar sonucu yönetim kurulu başkanımız başta olmak üzere odamıza sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar ve çeşitli kanallardan odamız aranarak, dün gündüz saatlerinden başlayan bir linç operasyonu odamıza ve yönetim kurulu üyelerimize karşı başlatılmıştır. Kurumsal sosyal medya hesaplarımıza, yönetim kurulu başkanımızın kişisel hesaplarına tacizler yapılmakta ve şube hizmet binamız hedef gösterilmektedir. Burada kişi ve grupların açıkça yönlendirildiğini düşünmekteyiz ve avukatımız ile görüşmekteyiz. Söz konusu tehditler sonucunda oluşabilecek bir durumda yönlendirme yapan bu kişi ve kulüp yönetim kurulunun sorumlu olacağını buradan söylemek istiyoruz. Kendilerini, yaratılmak istenen bu linç operasyonuna karşı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.”

‘Demokrasinin kalesi İzmir’e yakışmıyor’

Odanın çalışmalarını kamu yararı temelinde yürüttüğü vurgulanan açıklamada, “Şubemizin ve yönetim kurulu başkanımızın aniden hedef gösterilmesinin altında yatan sebeplerin neler olduğunu bilmemekle birlikte bu baskıcı ve hedef gösterici sözlerin, demokrasinin kalesi olan İzmir’e yakışmadığını ifade etmek isteriz” dendi.