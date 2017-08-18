Göztepe-Eskişehir maçına soruşturma: 55 kişi ‘örgüt üyeliği’nden gözaltında

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Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalindeki olaylarla ilgili 72 kişi hakkında ‘örgüt üyeliği’nden gözaltı kararı çıktı, 55 kişi gözaltına alındı.

Göztepe, Eskişehirspor’u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselmişti.

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Tribünlerden sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun dört kez durmuş, toplamda 28 uzatma dakikası oynanmıştı.

NTV’nin haberine göre, Antalya’daki soruşturma kapsamında ‘örgüt üyeliği’nden 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 55 kişi gözaltına alındı.

İhmali olduğu belirtilen 227 güvenlik görevlisi için de idari soruşturma açıldı.