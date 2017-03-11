Göztepe ‘çok sert’: İzmir ‘masabaşı’ oyunlarını kaldıramaz, bu yangını söndürün 

Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren TFF 1’nci Lig ekiplerinden Göztepe, Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen’in yönetimine sert tepki gösterdi.

‘Kara günlerden biri daha yaşandı’

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam Bornova Stadı’nda futbolun kara günlerinden birinin daha yaşandığı savunuldu: “Türk futbolu dün akşam Bornova Stadı’nda kara günlerinden birini daha yaşamıştır. Dün akşam hem tribünde bulunanlar, hem de televizyonları başında maçı izleyen herkes bu facianın şahidi olmuşlardır. Maçın 25. dakikasında rakip takım oyuncusu ceza sahası içerisinde bir kaleci misali topa uçup el ile müdahale etmiştir. Ardından maçın 38. dakikasında oyuncumuz Leo Schwechlen ceza sahasına girerken fiziki müdahaleye uğramış ve yere düşürülmüştür. Tüm bunlar maçın hakemi Abdulkadir Bitigen’in gözleri önünde olmuştur.”

‘Bitigen hangi amaçla atandı?’

Bitigen’in oyunun sonucuna etki edecek onlarca pozisyonda hatalı kararlar verdiği ve takdir haklarını Ümraniyespor’dan yana kullandığı öne sürülen açıklama, şöyle devam etti: “Ne yazık ki verilmeyen penaltılarla sebep olunan puan kayıpları, takımımızın değerli oyuncularına sudan sebeplerle gösterilen kartlarla bir sonraki hafta oynamalarının engellenmesi gibi konular aklımıza kötü soru işaretleri getirmektedir. Tüm bu yaşananlar bir hatalar zinciri midir? Yoksa çirkin bir planın parçası mıdır? Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen’in yukarıda belirttiğimiz pozisyonları görmemesi mümkün değildir. O halde Bitigen’in maçı bu şekilde yönetmesinin sebebi nedir? 2017 yılında sadece 2 müsabaka yöneten ve 2 aya yakın süredir maç yönetmeyen Abdulkadir Bitigen, TFF 1. Lig için artık final niteliğinde maçların oynandığı şu günlerde oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maça hangi amaç ve hedefle atanmıştır? Bunun acil bir şekilde araştırılması ve kamuoyunun aydınlatılması elzemdir.”

‘Bu yangını söndürmeye davet ediyoruz’

Hakemin bu maçtaki yönetimi karşısında Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun tutumunun takip edileceği dile getirilen açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Büyük fedakarlıklarla mücadelemize devam ettiğimiz Süper Lig yolunda haklarımız herkesin gözü önünde gasp edilmektedir. Centilmence mücadele ettiğimiz üst lige yükselme yolunda karşılaştığımız spor dışı engelleri ve ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilen masabaşı oyunlarını ne Türk futbolunun ne de İzmir’imizin kaldırması mümkün değildir. Bu nedenle başta ilgili federasyon olmak üzere tüm kurumları bu yangını söndürmeye davet ediyoruz.”