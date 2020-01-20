‘Gözleri tuhaf’ diye barınağa bırakılan köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

ABD’nin New Jersey eyaletinde, ‘gözleri tuhaf’ diye barınağa bırakılan bir Husky cinsi köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu. ‘Jubilee’ isimli köpek cuamrtesi günü yeni yuvasına kavuştu.

Fotoğraf: Facebook

Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, köpeğin kendilerine 2018’de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi.

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Bu yetkiliye göre, sahibi köpeği bırakırken “Gözleri aşırı tuhaf olduğu için hayvanı satma şansım yok” dedi.

Hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen ‘Jubilee’yi iki yıl boyunca kimse sahiplenmediği için barınak geçen salı Facebook’ta bir duyuru yayınladı.

Barınak yetkilisi “Herkesin bizim gibi, onun güzel olduğunu düşünmesi bizi çok sevindirdi” dedi.

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Dört yaşındaki ‘Jubilee’ cumartesi günü daha önce aynı cins köpek beslemiş bir aileye verildi.



