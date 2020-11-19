Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

Ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından ilk Merkez Bankası (MB) toplantısı bugün yapılacak. Ekonomistler, politika faizinin yüzde 15’e yükseltilmesini bekliyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters anketine katılanlar, MB’nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinin yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseleceğini tahmin etti.

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Bu durum hali hazırda gecelik faizlerin yüzde 14.75, ağırlıklı ortalama fonlama faizinin de yüzde 14.64 olduğu göz önüne alındığında pratikte sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de piyasalar 19 Kasım’daki kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyor.

Reuters’ın 21 ekonomistin katılımıyla tekrarladığı ankette göre şu anda yüzde 10.25 olan politika faizi için beklentiler yüzde 12.25-16 arasında yer aldı.

MB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine AKP’nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal atanmıştı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmiş, görevde Lütfi Elvan getirilmişti.

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Dolar/TL faiz kararının ardından 6 Kasım’da yeni tarihi zirve olan 8.58’e yükseldikten sonra ekonomi yönetiminin değişmesinin etkisiyle 7.6’lı seviyelere kadar gerilemişti. TL, salı günü ise 7.80 seviyesine kadar yükseldi.

Faiz kararı bugün 14:00’te açıklanacak.