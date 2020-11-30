Gözler kabine toplantısında: Sokağa çıkma yasağına hafta içi de dahil edilebilir

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından ‘corona’yla mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş vatandaşlara yönelik üç saatlik ‘sokak izni’nin daha da daraltılması gündemde.

Reklam

Türkiye’de son dönemde ‘corona’ vakası artışında hızla yükselen bir grafik görülürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tedbirlerin sıkılaştırılması gerekebileceğine dair geçen hafta açıklama yapmıştı.

Buna göre, kabine toplantısından, hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının bazı şehirlerde hafta içi günlerinde de uygulanması veya hafta sonu uygulamasının kapsamının genişletilmesi kararı çıkabilir.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Reklam

İllerdeki son tablo ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek.

Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak.

Öte yandan, Bilim Kurulu’nun da kısıtlamalar konusunda kabineye önerilerde bulunduğu, uygulamaların da bu doğrultuda hayata geçirilebileceği kaydedildi.

Öneriler şöyle:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamasına hafta içi günler de dahil edilebilir.

Vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği üç saatlik süre azaltılabilir.

Kararları Erdoğan’ın kamuoyuna duyurması planlanıyor.