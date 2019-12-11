Gözler Fed’in üzerinde: Üç indirim sonrası faizleri sabit tutması bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel ticaret savaşına karşılık olarak sıkılaştırma döngüsünü sona erdirmesi ve faizleri üç kez düşürmesinin ardından 2019’ın son para politikası toplantısını düzenleyecek.

Fotoğraf: Reuters

Fed’in para politikası değişikliği, yetkililerin 2020’de gösterge gecelik borçlanma faizi tahminlerini Fed Başkanı Jerome Powell’ın Şubat 2018’de göreve geldiği zamanki seviyenin yarısına düşürdü.

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Fed’in bugün akşam sona erecek iki günlük para politikası toplantısında fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50–1.75 arasında sabit tutması ve başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2020’nin tamamı olmasa da büyük kısmında bu seviyede kalabileceğini tekrarlaması bekleniyor.

Mart 2018 itibariyle, Powell döneminde yayınlanan ilk ekonomik tahminlerde, 2020 sonu için öngörülen medyan oranı yüzde 3.4.

O zamandan bu yana düzenli olarak faiz oranlarını aşağı çeken Fed politika yapıcılarının, faizlerin son kez düşürüldüğü ekim ayı sonlarında gönderilen mesajı tekrarlamaları ve belki de daha güçlü şekilde ifade etmeleri muhtemel.

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Fed, 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı toplantıda dünyanın diğer bölgelerindeki yavaşlamaya rağmen, ABD ekonomisinin büyümesini devam ettirmesine yardımcı olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirimine gitmiş ancak ekonomi kötüye gitmedikçe daha fazla indirim olmayacağı sinyalini de vermişti.

Fed’in yılın son para politika toplantısı açıklamasını ve ekonomik projeksiyonlarını bugün TSİ 22.00’de yayınlaması bekleniyor.

Faiz kararının oybirliği ile alınması olası görünüyor ve bu Powell için büyük bir başarı olacak. Fed 2019’da fikir ayrılıkları yaşadı ve 10 yetkiliden üçü politika kararlarının bir kısmına itiraz etti.

Powell, politika açıklamasının yayınlanmasından yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Dikkatler Fed yetkililerin ekonominin gelecek yıl ne kadar büyüyeceğine dair tahminlerine çevrilecek.