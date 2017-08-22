Gözler dışarıda: Yabancı dilde eğitim yapan lise mezunlarının ilk tercihi Almanya

Yabancı dilde eğitim yapan liselerden mezun olan öğrencilerin üniversitede yurt dışını tercih etme oranı geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. En çok talep gören ülke ise Almanya.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, Almanya’yla birlikte zirvedeki diğer ülke ise Kanada.

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Kanada’daki bir üniversiteye önceki yıllarda ortalama 100 Türk öğrenci başvururken, bu sayı bu yıl 800’e çıktı. Almanya’daki üniversitelere başvuru sayısı ise üçe katlandı.

Yabancı dilde eğitim yapan liselerden mezun olan her iki öğrenciden biri yurt dışındaki üniversitelere başvurdu.

İsveç’in İstanbul konsolosluğu yetkililerinin verdiği bilgilere göre, İsveç’teki üniversitelere başvuru oranı yüzde 60 arttı.