Gözler Çin’e çevrildi: Almanya şeffaf paylaşım, Avustralya soruşturma istedi

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Çin yönetiminin corona virüsü salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti. Avustralya da Çin’le ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Fotoğraflar: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Çin’in bu krizle ilgili ‘özellikle virüsün ortaya çıkışı hakkında’ şeffaf olması gerektiğini belirten Müller, “Virüsün Wuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin’in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi” dedi.

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Avustralya soruşturma talep etti

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, salgının Çin’de ortaya çıkışıyla ilgili olarak soruşturma talebinde bulundu.

“Corona virüsü ile ilgili konular, bağımsız bir araştırma gerektiren konular ve ben bunu yapmamızın önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Payne, bu konuda ısrarcı olacağını, ancak Çin’in şeffaflığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da Çin’i hedef alarak virüsün insan yapımı olduğu ve Wuhan kentindeki bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı yönündeki iddianın araştırıldığını söylemişti.