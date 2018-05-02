Gözler Beşiktaş’ta: Tahkim Kurulu itirazı oybirliğiyle reddetti

Beşiktaş’ın, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itirazı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.
Beşiktaş itirazın sonucu lehte olmazsa maça çıkmayacağını açıklamıştı.
Tahkim Kurulu açıklaması şöyle: “Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın 3 Mayıs saat kaldığı yerden ancak seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş ise maça çıkmama kararı almıştı.