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Yaramazlara biraz batar!

Gözler Beşiktaş’ta: Tahkim Kurulu itirazı oybirliğiyle reddetti

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Beşiktaş’ın, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itirazı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş itirazın sonucu lehte olmazsa maça çıkmayacağını açıklamıştı.

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Tahkim Kurulu açıklaması şöyle: “Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  maçın 3 Mayıs saat kaldığı yerden ancak seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş ise maça çıkmama kararı almıştı.

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