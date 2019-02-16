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Yaramazlara biraz batar!

Gözlemevi duyurdu: Suriye’de IŞİD’in elinde tek bir toprak parçası kalmadı!

Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ülkenin doğusundaki son IŞİD toprağının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kürt ve Arap militanlardan oluşan DSG, 10 Eylül 2018’de Suriye’nin doğusundaki IŞİD varlığını sona erdirmek için nihai askeri harekatına başlamıştı. Türkiye’nin YPG’ye yönelik bombardımanlarına tepki gösteren örgüt 31 Ekim’de harekatı resmen askıya almış, kasım ayının ilk günlerinde tekrar sahaya inmişti.

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Washington yönetimi tarafından desteklenen DSG geçen ocak sonunda, IŞİD’in elindeki son yerleşim yeri Suriye-Irak sınırındaki Baghoz köyünü ele geçirmiş, geçen hafta da IŞİD’in elinde sadece bir kilometrekarelik alan kaldığını ilan etmişti.

AFP’nin Londra merkezli SOHR’dan aktardığı habere göre, DSG bugün ülkenin doğusundaki IŞİD kontrolü altındaki son toprakları da ele geçirdi.

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Gözlemevi, Irak sınırındaki Baghoz’da çoğu yabancı kökenli birkaç yüz IŞİD militanının son iki günde DSG’ye teslim olduğunu ancak bazı militanların halen tünellerde saklanıyor olabileceğini bildirdi.

DSG sözcüsü Adnan Afrin ise IŞİD’in saklanmak için kazdığı tünellerden sivillerin çıktığını görünce şaşırdığını belirterek bölgede hala gizlenen sivillerin olduğunu söyledi.

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