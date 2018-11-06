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Gözlemevi: DSG, IŞİD’e karşı yeniden sahaya indi

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Fırat’ın doğusunda IŞİD’e karşı askeri operasyonlara yeniden başladığı bildirildi. Operasyonlara Türk ordusunun YPG’ye yönelik topçu ateşi nedeniyle ara verilmişti.

Fotoğraf: DSG (Arşiv)

Kürt ve Arap militanlardan oluşan DSG 10 Eylül’de Suriye’nin doğusundaki IŞİD varlığını sona erdirmek için nihai askeri harekata başlamış, ancak Türkiye’nin bombardımanlarını gerekçe göstererek 31 Ekim’de harekatı askıya aldığını açıklamıştı.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) DSG’nin askeri faaliyetlerine tekrar başladığını ve IŞİD’in ele geçirdiği bölgelerin çoğunda kontrolü haftas onunda yeniden sağladığını bildirdi.

AFP’ye konuşan gözlemevinin direktörü Rami Abdulrahman 28 Eylül’de, kum fırtınasını fırsat bilen IŞİD’in DSG’ye saldırarak ağır kayıplar verdirdiğini, Suse ve Bago beldelerinin tamamıyla artık IŞİD’in kontrolüne geçtiğini ileri sürmüştü.

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DW’nin aktardığına göre gözlemevi, DSG’nin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava desteğiyle yaptığı operasyonlarda Hajin kasabası yakınlarındaki bölgede IŞİD’e ait kışlaları ele geçirdiğini ve toplam 26 IŞİD’linin öldürüldüğünü duyurdu.

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