Gözlemevi de doğruladı: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladığını duyurdu.

Gözlemevi yetkilileri, doğrulama bilgisini Reuters’a iletmesine karşın, ajans, kendilerinin bu bilgiyi henüz doğrulayamadığını belirtti.

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Bağdadi’in Deyr ez Zor’da öldürüldüğü bilgisine ulaştıklarını dile getiren gözlemevi direktörü Rami Abdurrahman, olayın zamanıyla ilgili bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Bağdadi’nin öldürülmesi muamması

Bağdadi’nin öldürüldüğünü ilk duyuran Rusya, bu ihtimalin yüzde 100’e yakın olduğunu bildirmişti. Peşinden açıklama yapan ABD ise ellerinde bunu doğrulayacak bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

İran, IŞİD liderinin ölümünü birkaç farklı kaynaktan doğruladığını belirtmiş, son olarak Irak’ta yayın yapan bir televizyon, IŞİD’in Bağdadi’nin ölümünü teyit ettiğini öne sürmüştü.

Ancak IŞİD’le bağlantılı internet siteleri ve sosyal medya hesapları Bağdadi’nin ölümüne yönelik bir haber geçmiş değil.

Farklı ülke ve kaynaklar bilgiyi paylaşmasına karşın, Bağdadi’nin öldürüldüğü bilgisi henüz kesinleşmiş değil. Doğrulanması halinde, bunun IŞİD’e 2014’ten beri indirilen en büyük darbe olacağı belirtildi.