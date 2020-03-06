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Gözlem Örgütü: İdlib’de hükümetle muhaliflerin çatışmasında 15 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, İdlib’de Suriye hükümet güçleri ile radikal muhalif gruplar arasında meydana gelen çatışmada 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gözlem Örgütü, çatışmaların Zawiya Dağı bölgesinde yaşandığını ve altı Suriye askeri ve müttefik savaşçısının yanısıra muhalif Türkistan İslam Partisi’nden dokuz savaşçının öldüğünü açıkladı.

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Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’da bir araya gelerek ‘askeri faaliyetlerin durdurulaması’ üzerinde anlaşma sağlamıştı.

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