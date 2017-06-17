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Gözden düştü: Almanya’dan Türkiye’ye değişim programları rağbet görmüyor


 

Değişim programları kapsamında Türkiye’yi tercih eden Alman öğrenci ve akademisyen sayısı son iki yıl içerisinde yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) MDR’e aktardığı veriler ışığında, 2015 yılında yurt dışı çalışmaları için 2 bin 250 Alman öğrenci Türkiye’yi tercih ederken, bu rakamın 2016 yılında bin 240’a geriledi.

Benzer bir düşüşün, Türkiye’yi tercih eden Alman akademisyenlerin sayısında da gözlendi. DAAD’ye göre 2015 yılında toplam 260 Alman biliminsanı Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunu tercih ederken, bu rakam 2016 yılında 60’a düştü.

Bir DAAD sözcüsü, “Güncel verilere baktığımızda yükseköğretim çalışanları ve öğretim görevlilerinin hareketliliğinde ciddi bir kırılma göze çarpıyor” dedi.

Sözcü, bu gerilemeye, Türkiye’deki genel toplumsal durumu, 15 Temmuz darbe girişimini ve terör saldırılarını gerekçe gösterdi.

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