Gözde Bedeloğlu: Muhalefet demokrasi sözünü tutmalı

Meclis’teki iktidar-muhalefet dengesini muhalefet lehine çevirecek olanın, ittifak dışında bırakılan HDP’nin barajı geçmesiyle mümkün olabileceği ve HDP’nin yüksek oy aldığı bölgelerin uzun süredir olağanüstü halin en ağır şekilde yaşandığı yerler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu değişikliklerin amacı kolaylıkla anlam buluyor. Dolayısıyla oylara sahip çıkmak, HDP’nin barajı aşamaması durumunda işlevsizleşecek Millet İttifakı’nın görevi, sorumluluğu, hatta mecburiyeti.

Muhalefet, HDP’siz yarım bıraktığı seçim ittifakını sandık ittifakında tamamlayarak, seçmenlerine verdikleri demokrasi sözünü tutmalı.

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Türkiye’de demokrasinin dönüp dolaşıp hep aynı yerde, HDP’nin alacağı oya, takınacağı tavra kilitlenmesi anlamlı. Demokrasi ve özgürlükler sadece kendimize bir dilim kesip gerisini çöpe atabileceğimiz kavramlar değil çünkü.

Gözde Beldeoğlu’nun yazısı