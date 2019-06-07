Gözde Bedeloğlu: İktidarın bundan sonraki her yenilgisi bir öncekinden daha sert olacak

Bugün AKP iktidarının sandıkta ilk kez yenildiği günün 4’üncü yılı. AKP, 7 Haziran 2015’ten 31 Mart 2019’a kadar girdiği her seçimde yenilerek kazanmaya devam etti. Kendisi sandıktan çıktıysa da Türkiye her geçen gün daha fazla maddi-manevi yenilgiye uğradı. 7 Haziran 2015 seçimini “Beğenmedim baştan” diyerek yenileyen irade, üç büyük kentin “Hayır” dediği 16 Nisan 2017 Referandumu’nda YSK’nin mühürsüz oyları geçerli saymasıyla yeniden sahne aldı. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran 2018 seçimlerinde görev alan sandık kurulu üyeleri, 31 Mart 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimlerinin YSK eliyle iptal gerekçesi sayıldı.

23 Haziran’da İstanbul yeniden aynı üyelerle sandığa gidiyor ve diğerlerinde olduğu gibi taraflardan biri yine Erdoğan. Bu bizzat kendisinin talebi ve arzuladığı tek adam rejiminin bir sonucu. Diyeceği tükenen iktidarın dün kaybettiği bir seçimi bugün kazanması için sebep yok. Sürece direnmenin her zaman kırıcı, yakıcı etkisi oldu, oluyor. İktidarın bundan sonraki her yenilgisi bir öncekinden daha çıplak, daha kati ve daha sert olacak.

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Gözde Bedeloğlu’nun yazısı