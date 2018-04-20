Gözde Bedeloğlu: Gemi su alıyor ve bekleyecek zaman kalmadı

Hasılı Türkiye, yedinci kez uzatılan OHAL koşularında seçime gidiyor ve henüz cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin yasal düzenleme bile yapılmamışken alınan bu karar, bu telaş, bu panik büyük bir krizi işaret ediyor. Birbirine düşman, mutsuz, her geçen gün fakirleşen halkın daha ne kadar bu kavga ortamında yönetilebileceği muallak.

Dolayısıyla erken seçim, liderlerinin de açıkça dile getirdiği gibi AKP-MHP ittifakı için bir tercih değil, zorunluluk. Evet, gemi su alıyor ve bekleyecek zaman kalmadı. Bu durumda iktidarın dileyeceği yegane şey, sürece hazırlıksız yakalanan muhalefetin hızlı ve serin kanlı kararlar alamayarak seçmenlerinde yılgınlık yaratması.

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Gözde Bedeloğlu’nun yazısı