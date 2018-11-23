Gözde Bedeloğlu: Erdoğan, ittifaka yine tanıdık bir düşman çıkarıyor

AİHM, önceki gün Demirtaş’ın siyasi nedenlerle, haksız yere hapsedildiğine; buna göre tutukluluğuna hemen son verilmesine ve tazminat ödenmesine hükmetti. Türkiye’nin karara uyma yükümlülüğü olmasına rağmen Erdoğan ‘Bizi bağlamaz!’ dedi. Bu, yerel seçim atmosferine girdiğimizin ilanıdır. Erdoğan, ‘milli ve yerli’ AKP-MHP ittifakının karşısına yine tanıdık bir düşman çıkarıyor.

Gezi’yi canlandıran operasyonlara destek vererek ve AİHM’in Demirtaş kararına itiraz ederek, seçmenine, Türkiye’yi parçalayıp bölmek isteyen dış güçlerin karşısında yine ve sadece kendisinin durabileceği mesajını veriyor. Bu düşman siyasetinin vadesi dolmuş mu, dolmamış mı göreceğiz.

Reklam

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı