Gözde Bedeloğlu: Edebimizle yaşamasını bilelim, bilmeyenlere bildirelim

Sağlığımız için sağlıklı bir çevreye duyduğumuz ihtiyacın tartışılacak bir yanı yok. Buna karşın ranta kurban edilmiş şehirlerimizin havası beton bloklarla kesilmiş halde. Kalan bir avuç yeşil alana dikilmiş gözlerle sürekli tetikte bir hayat sürüyoruz.

Üstelik, az da olsa nefes alma ayrıcalığı, kentin yoksul bölgeleri için geçerli değil. Onlar, şehrin çeri çöpü içinde haklarından daha da yoksun halde yaşamaya çalışıyor.

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Kazdağları’ndaki altına dikilen göz; suya, toprağa, doğaya olduğu kadar, oradaki yaşama, kültüre karşı da savunulması zorunlu bir tehdit. Kimsenin, bir başkasının yaşadığı yeri tahrip etme, zehirleme, kaynaklarını ‘benim’ diyerek tüketip gitme hakkı yok.

İnsan için doğanın adaletini bekleyip yok olup gitmek de bir tercihtir ama; biz en iyisi kadim bir dağla kavga edecek kadar aklımızı yitirmeyip, edebimizle yaşamasını bilelim. Bilmeyenlere bildirelim.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı