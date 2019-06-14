Gözde Bedeloğlu: Bugün iktidarı eleştirmek isteyen her üç kişiye en az bir panzer ve bir düzine polis düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları (İBB), ismini anmadan Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’deki israf düzenine dair getirdiği eleştirileri protesto etti. İBB çalışanlarının protestosu olması gerektiği gibi tartaklanmadan, biber gazıyla hastanelik edilmeden ve gözaltına alınmadan bitti.

Türkiye’de insan hayatından hayvan haklarına, doğa katlinden tarih yıkımına kadar çok geniş bir alanda adalet arayışı sürüyor ve hiçbiri İBB çalışanlarının ideal protesto standartlarına sahip değil.

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Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf sular altında kalacak. Konuyla ilgili bir araya gelen ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP Batman Gençlik Meclisi üyesi 33 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Açlık grevindeki yakınlarının sesini duyurmak isteyen aileler günlerce engellendi, anneler tartaklandı. Ramazan ayında iftar için kurulan ‘yeryüzü sofrası’ darmadağın edildi, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ve 8 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. 8 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen yürüyüşte kadınların önü panzerlerle kesildi, biber gazı ve plastik mermi kullanıldı.

Bugün iktidar ve siyasetine dair eleştirisini dile getirmek isteyen her üç kişiye en az bir panzer ve bir düzine polis düşüyor. Bunun savcılı, hâkimli, hapishaneli seçeceği de mevcut. Hukuk yaralı, demokrasi cansız, Anayasa işlevsiz. Ancak niyetiniz iktidara destekse haklarınız sonuna kadar korunuyor. Hatta bu çerçevede olası bir linç girişimi ve nefret söylemi, eleştirme ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilebiliyor. AYM önünde ölen yakınları için hak arayanların polis tarafından darp edilmesi, geleceğe, geçmişe dair sayfalarca şey anlatabilmek güçte karanlık bir fotoğraf daha bıraktı.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı