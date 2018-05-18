Gözde Bedeloğlu: Asıl adaletin olmadığı yerde intikam duygusu güçlenir

Bu ülkenin ana muhalefet lideri adalet için kilometrelerce yol yürüdü. İktidarın bu adalet talebine bakışı da AKP’li belediyenin yola döktüğü tezekte sembolleşti.

Bugün “vay bize neler edecekler” diye bağıranların, adalet talebini kendisi için tehdit sayanların, adaleti ‘öteki’ için nasıl bir araca dönüştürdüğüne dair sayısız örnekle dolu arşivler.

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Asıl adaletin olmadığı yerde intikam duygusu güçlenir.

Dolayısıyla adalet isteyene, yargılanacaksınız diyene düşman ve suçlu muamelesi yapmak yanlış olduğu kadar talebin doğruluğunun ve haklılığının da altını kalın kalın çizen bir tavır.

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Adalet istemek hepimizin hakkı!

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı