Gözde Bedeloğlu: Artık utanmanın da rafa kaldırıldığı bir yerde yaşıyoruz

Kuşku yok ki bugün dünden daha kötü bir gün; çünkü sorumluların, pek çok hayata mal olan hatalarının sorumluluğunu üstlenmediği; aksine, unutmaya ve unutturmaya çalıştığı yeni bir gün daha. Dersi alınmamış her felaket yeni felaketin tohumu olduğundan dinmeyen acının, bitmeyen facianın batağına saplanıp kaldık. Unutmayın, artık utanmanın da rafa kaldırıldığı bir yerde yaşıyoruz.

Mısra Öz Sel, 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybetti. Sosyal medya hesabından “siz acı çekerken, sebep olanlar hala koltuklarında oturmaya devam ediyor!

Reklam

Mısra Öz Sel’in isyanında, bugüne kadar evladını kaybetmiş ve adaleti bulamamış bütün annelerin çığlığı var.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı