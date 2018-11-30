Gözde Bedeloğlu: Anketler tatsız, adaylar heyecansız, ekonomi yokuş aşağı…

Açık ki işler iyi gitmiyor. Erdoğan aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu bazı illerin başkan adaylarını açıkladı. İstanbul’u sona bıraktı çünkü Binali Yıldırım, AKP’de alışık olmadığımız bir şekilde, görevi kabul etmek için bazı isteklerinin karşılanmasını talep ediyor.

Anketler tatsız, adaylar heyecansız, ekonomi yokuş aşağıya gittiği için yerel seçimlerin ülke açısından bir beka sorunu olduğu ve AKP’nin özellikle büyük şehirlerde alacağı yenilginin iktidara mal olabileceği kendi kalemleri tarafından yazılıp dillendirilmeye başlandı bile. Çünkü iç, dış ve kimliği belirlenemeyen güç tehdidi iyi hoş da, değer kaybeden Türk lirası ve yükselen enflasyonla daha ne kadar soğan deposu basılarak mücadele edilebilecek?

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Gözde Bedeloğlu’nun yazısı