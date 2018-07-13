Gözde Bedeloğlu: 301 insan göz göre göre öldü

Hesaplama, mühendislik, yapım-onarım kalitesi, denetim… Hepsi boş! Akıl-hukuk-bilim ise artık birer rehine. 4 yıldır süren Soma katliamı davası, işçinin güvenliğinden vazgeçerek düşürdüğü üretim maliyetiyle övünen şirket sahibi Alp Gürkan’ın beraat etmesiyle sonuçlandı. 301 insan göz göre göre öldü. Ne işçileri tehlike altında çalışmaya zorlayanlar, ne eksikleri görmelerine rağmen ses etmeyen kamu denetçileri, ne halkını köleleştiren, canından eden bir sistemde ısrarcı siyasiler… Sorumluluk kime ait? Cinayet fıtrat sayıldığı sürece, sorumluluk sadece ölene ait.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı