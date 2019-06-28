Gözde Bedeloğlu: 23 Haziran’da bir şey oldu, o da Gezi gibi oldu

İktidar genç seçmeni ikna edemedi. Bundan sonra da başarabileceklerini sanmıyorum; çünkü hala bomboş bir iddianameyle hazırlanmış Gezi davasından bir darbe girişimi çıkartmaya; otoriterliğe karşı özgürlük ve demokrasi talep eden insanları düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Artık yüz yüze konuşmak, yan yana dans etmek isteyen; aynı masada oturduğu arkadaşına neden terörist denildiğini anlayamayan kalabalık bir genç seçmenle karşı karşıyayız. İmamoğlu’nu EKO diyerek seviyor, abisi gibi görüyor; Demirtaş’ı SELO diyerek seviyor, dostu gibi görüyor. Hasılı 23 Haziran’da bir şey oldu, o da Gezi gibi oldu.
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