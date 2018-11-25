Gözaltındaki yönetmen Kazım Öz adli kontrolle serbest

‘Fırtına’ ve ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ filmleriyle tanınan yönetmen Kazım Öz gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öz, Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör propagandası yapmak’ suçlamalarıyla 24 Kasım’da Tunceli’nin Pertek ilçesinde gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Öz, gözaltına alındığını sosyal medyada “Hakkımda yakalama kararı var diye Pertek çıkışında gözaltına alınıyorum” diye duyurdu.

Sorgu için Diyarbakır adliyesine götürülen yönetmen, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.