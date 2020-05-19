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Yaramazlara biraz batar!

Gözaltındaki üç HDP’li belediye başkanı serbest bırakıldı

Siirt başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç HDP’li belediye başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Görevden uzaklaştırılan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ve Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz 15 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı.

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AA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler adliyeye sevk edildi. Işık, Akgül ve Sarsılmaz, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, üç başkanı ‘konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı’ şartıyla serbest bıraktı. Öte yandan başkan yardımcısı Turhan da tutuksuz yargılanacak.

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