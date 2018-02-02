Muhalif İslamcı Kuytul hakkında iki iddianame: Yedi yıl hapsi isteniyor

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Başkanı olduğu Furkan Vakfı’na yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul hakkında daha önceki soruşturmalardan iki ayrı iddianame hazırlandı. Kuytul, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yedi yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Kuytul’un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

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Daha sonra Adana valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın tüm şube ve temsilciliklerinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

AA’nın haberine göre savcılık, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha önce başlatılan soruşturmaları tamamlayıp iki ayrı iddianame hazırladı.

Adana 2 ve 22’nci asliye ceza mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için yedi yıl hapis cezası istendi.

Adana 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki iddianamede, Kuytul’un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.

‘Darbeyi destekler mahiyette açıklamalar’

Adana 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamedeyse Kuytul’un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, ‘FETÖ’nün darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı’ belirtildi.

İddianamede, Kuytul’un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip ,“Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum, kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah’a verir” diyerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ aktarıldı.