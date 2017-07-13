Gözaltındaki hak savunucusu Eser: Adalet bir gün herkese gerekir

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, “Adalet bir gün herkese gerekir” dedi.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında olan hak savunucularını ‘terör örgütü üyeliği’yle suçluyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor. İnsan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.

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Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

‘Başıma gelen hukuki absürtlüğün kimsenin başına gelmemesi için çalışıyordum’

İdil Eser gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası Af Örgütü’nde yaklaşık bir sene önce direktör olarak çalışmaya başladım. Bu işte çalışmak istememin nedeni, insan haklarına saygı göstermeyen ülkelerin akıbetini tarihsel örneklerden bilmem ve haklar için çalışmanın önemine inanmamdı. Açıkçası, ben başıma gelen hukuki absürtlüğün kimsenin başına gelmemesi için çalışıyordum.”

Mektubun tamamı şöyle:

“İdil’den…

Uluslararası Af Örgütü’nde yaklaşık bir sene önce direktör olarak çalışmaya başladım. Bu işte çalışmak istememin nedeni, insan haklarına saygı göstermeyen ülkelerin akıbetini tarihsel örneklerden bilmem ve haklar için çalışmanın önemine inanmamdı. Açıkçası, ben başıma gelen hukuki absürtlüğün kimsenin başına gelmemesi için çalışıyordum.

Mağdurun kimliğinden bağımsız olarak insan haklarını savunmak dışında bir suçum olmadı. İnsan hakları, hukuk ve adalet herkese bir gün gerekir. Aziz Nesin’in bile aklına gelmeyecek absürtlükte bir hukuksuzluğun, kabusun içine düştüm ama insan haklarının/doğrunun yanında olmanın huzuru içindeyim. Bu sürrealist tablonun bir linç atmosferine dönüşmeden önce, gerçeğin üzerindeki bulutun kalkacağına, hukukun ve adaletin tecelli edeceğine ve kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğime inanmak istiyorum.

İdil Eser,

Uluslararası Af Örgütü

Türkiye Şubesi Direktörü”