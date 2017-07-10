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Gözaltındaki hak savunucularından mesaj: İyi ki varsınız, iyi ki varız

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Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucuları, tutuldukları Vatan Emniyeti’nden mesaj gönderdi.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu 10 insan hakları savunucusu, Büyükada’da bir otelde yaptıkları meslek içi toplantı sırasında gözaltına alınmıştı.

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‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan insan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.

Hak Savunuclarına Dokunma Facebook sayfasında yayınlanan mesajlar şöyle:

Uluslarası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği kurucu üyesi, çevirmen yazar ve aktivist Özlem Dalkıran: “İnsan hakları topluluğunun bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Ulusal ve uluslararası dayanışmanın hem davaya hem şu anda gözaltında olan bizlere hem de Türkiye’deki insan hakları savunucularına verdiği morali çok önemsiyorum. Hayatta hiç bu kadar aile gibi hissetmemiştim. İyi ki varsınız, iyi ki varız.”

Af Örgütü Türkiye Direktörü, çevirmen, yazar ve aktivist İdil Eser: “Güzel bir dünyada barış içinde yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Hak mücadelesinin bir parçası olmak çok güzel. Hep dayanışmak dileğiyle…”

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