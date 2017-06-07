Gözaltındaki ‘Ebu Hanzala’ adliyeye sevk edildi

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk adliyeye sevk edildi.

Bayancuk, Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında 30 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınarak Sakarya’ya götürülmüştü.

Terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgulan Bayancuk, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bayancuk’la birlikte gözaltına alınan M.Y. de adliyeye sevk edildi.

Önce 2008’de, sonra 2011’de, ardından da 2014’te olmak üzere üç kez hapse giren Bayancuk, ilk ikisinde ‘El Kaide Türkiye liderliği’, son operasyonda ise ‘IŞİD Türkiye liderliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

2015 yılında dördüncü kez cezaevine giren Bayancuk, 2016 yılında tahliye edilmişti.

Polisin sol örgütleri hedef alan operasyonlarında tanıdık hale gelen kelepçe takma, ağız kapatma, kafa bastırma görüntüleri Bayancuk gözaltına alınırken yaşanmamıştı.

Aynı gün gözaltına alınan sol örgüt üyelerinin aksine, Bayancuk’a kelepçe takılmamıştı. Tepkilere neden olan bu görüntünün ardından basına bir de kelepçeli bir fotoğraf servis edilmişti.

‘İstanbul’u da alacağız inşallah’

Kendisini ‘İslam Davetçisi’ olarak tanımlayan Bayuncuk’un “Suriye’nin fethedilmesinden sonra sıra Türkiye’ye gelecek. İstanbul’u da alacağız inşallah” dediği kayıtlar ortaya çıkmıştı.

Hükümeti tehdit etmişti

Ebu Hanzala, İstanbul Ömerli’deki piknik alanında gerçekleştirilen toplu bayram namazı etkinliğinde hükümete, “Bize zulmetmeye devam ederseniz Allah, sizin bize yaptığınızı başkasının eliyle size yapacaktır. Müslümanların evlerini sabah 5’te basarsanız, mahremiyetini çiğnerseniz, sizi Allah’a şikayet ederiz. Aklınızı başınıza alın” tehdidinde bulunmuştu.