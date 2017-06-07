Gözaltındaki ‘Ebu Hanzala’ adliyeye sevk edildi

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk adliyeye sevk edildi.
Bayancuk, Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında 30 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınarak Sakarya’ya götürülmüştü.
Terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgulan Bayancuk, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Bayancuk’la birlikte gözaltına alınan M.Y. de adliyeye sevk edildi.
Üç kere tutuklanmıştı
Önce 2008’de, sonra 2011’de, ardından da 2014’te olmak üzere üç kez hapse giren Bayancuk, ilk ikisinde ‘El Kaide Türkiye liderliği’, son operasyonda ise ‘IŞİD Türkiye liderliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.
2015 yılında dördüncü kez cezaevine giren Bayancuk, 2016 yılında tahliye edilmişti.