Gözaltındaki DBP eş genel başkanı serbest bırakıldı

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, seçim ittifakının gündemlerinde olmadığını belirterek, “Bizim için şu an en önemli mesele, Tayyip Erdoğan diktatörlüğü karşısında, kurmuş oldukları baskı düzeni ve ittifaklar konusunda mukabil ittifakı oluşturmaktır” dedi.