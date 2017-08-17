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Gözaltındaki DBP eş genel başkanı serbest bırakıldı

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Adana’da beş gün önce gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Misafir olarak kaldığı eve polis baskını yapılan Arslan’ın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Dosyasında ‘gizlilik’ kararı olduğu için gözaltına alınma gerekçesi açıklanmayan Arslan, HDP Adana İl Örgütü’nün ‘Durmayalım Dur Diyelim’ sloganıyla düzenlediği halk buluşmasına katılmıştı.

Dihaber’in aktardığına göre Siirt’te mahkemeye çıkarılan Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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