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Yaramazlara biraz batar!

Gözaltındaki BirGün yöneticisi Hakan Demir serbest

Gözaltına alınan BirGün gazetesinin internet sitesinin yöneticisi Hakan Demir serbest bırakıldı.

Gazetenin haberine göre polisler Demir’i gözaltına almak için bugün sabah saatlerinde evine gitti.

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BirGün Yayın Kurulu üyesi İbrahim Varlı, gözaltı gerekçesinin, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili haber ajanslarından alınarak siteye girilen bir haber olduğunu dile getirdi.

BirGün yöneticisi Berkant Gültekin, saat 04.00 sıralarında gözaltına alınan Demir’in, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu kaydetti. Gültekin, saat 09.51 itibariyle Demir’le avukatlarının görüştürülmediğini ifade etti.

Ajansların aktardığına göre Demir, gazetenin Twitter hesabından yapılan paylaşım nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlandı.

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Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Gazeteciyi mahkemeye sevk eden savcılık, adli kontrol uygulanmasını istedi.

Mahkeme, Demir’i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

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