Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

Şimdi öğrendiğim bir bilgiyi paylaşmak istiyorum kaldıkları odalar iki kişilik olmasına rağmen 3 kişi kalıyor ve odalarda tuvalet yok avukatların gelmesiyle tuvalete gidilmesine izin verilmiş, yine de vakurlar #AmirallerOnurumuzdur