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Yaramazlara biraz batar!

Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

‘Montrö bildirisi’nde ismi yer aldığı için gözaltına alınan amirallerden Ramazan Cem Gürdeniz’in eşi Rengini Gürdeniz, amirallerin iki kişilik, tuvaletsiz odalarda üç kişi kaldığını aktardı.

Fotoğraf: Arşiv

104 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

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Gözaltına alınan emekli amiraller şöyle: Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal.

Soruşturma Türk Ceza Kanunu’nun 316/1 maddesinde yazılı ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçu kapsamında başlatıldı.

Rengin Gündeniz daha önce amirallerin perşembe gününe kadar emniyette tutulacağını aktarmıştı.

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Gündeniz, amirallerin tuvaletsiz odada kaldığını bildirdiği tweet’inde “Avukatların gelmesiyle tuvalete gidilmesine izin verilmiş, yine de vakurlar” dedi.

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Akşam Postası / 6 Nisan 2021

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