Gözaltındaki akademisyen Nuriye Gülmen serbest

Gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen, geceyi gözaltındaki geçirdikten sonra serbest bırakıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı.

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Daha sonra tahliye edilen Gülmen, OHAL Komisyonu tarafından işe iade edilmeyince açlık grevini sonlandırmıştı.

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri akademisyen Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu’nun Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gözaltına alındığını bildirdi.

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Büro, gözaltındaki Gülmen’in sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken saldırıya uğradığını öğrendiklerini ve sol bacağında kırık olması ihtimali olduğunu da ifade etti.

Müvekkilimiz Nuriye Gülmen’in sağlık kontrolleri için hastaneye götürülürken polisler tarafından saldırıya uğradığını öğrendik. Sol bacağında kırık olması ihtimali var. — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk) August 9, 2018

Avukatları tarafından, Mehmet Dersulu’nun gözaltına alınırken saldırıya uğradığı ve yakın mesafeden gaz sıkıldığı bilgisi verildi.

Müvekkilimiz Mehmet Dersulu ise gözaltına alınırken saldırıya uğramış ve yakın mesafeden kendisine gaz sıkılmış olduğunu öğrendik. — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk) August 9, 2018

Gülmen, bugün Twitter’dan paylaştığı mesajında serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Akademisyen şunları yazdı: “Gözaltından çıktık. Hastaneye gidiyoruz. Bacağımı hareket ettiremiyorum. Bu haldeyken adliyede yerde sürüklediler. Mehmet’in kafası da dahil olmak üzere her yerine tekme attılar. İşkenceyle de irademizi teslim alamadılar. İşte bu yüzden ve mutlaka biz kazanacağız.”