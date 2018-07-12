Gözaltındaki Adnan Oktar’ın yakalanma görüntüsü ortaya çıktı

Gözaltına alınan Adnan Oktar’ın yakalanma görüntüsü ortaya çıktı.
Oktar, dün sabah saatlerinde polislerce gözaltına alınmıştı. Oktar ve gözaltı kararı verillen diğer 234 kişiye 31 farklı suç isnat edilmişti.
Oktar’ın operasyonun yapıldığı sabah, polislerden kaçtığı bildirilmişti. Avukatı ise böyle bir durum yaşanmadığını öne sürmüştü.
Oktar’ın yakalanma anına ilişkin bugün bir video yayınlandı.
Videoda Oktar’ın, yolun ortasında bir araçtan çıkarılarak polis aracına bindirildiği görülüyor.
#SONDAKİKA
Adnan Oktar'ın gözaltına alınma anının görüntüleri paylaşıldı!
🔴 İşte Oktar'ın yakalanma anı… #AdnanOktar pic.twitter.com/EjJ6VN9M3J
— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) July 12, 2018