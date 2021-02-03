Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gözaltında olan 51 Boğaziçi öğrencisinin 30’una tutukluma talebi

Boğaziçi Üniversitesi’nde iki gün önceki eylemlerde gözaltına alınan 51 kişi’den 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12’si için ev hapsi verildi, dokuzu ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki oturma eylemi sırasında gözaltına alınan 159 kişiden 98’i ertesi gün salınmış, 10’una ise ev hapsi verilmişti.

Reklam

Kalan 51 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

AA’nın aktardığına göre yönetilen suçlamalar şunlar: “Kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek.”

Mahkeme kararı üzerine öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterdi. #ArkadaşlarımızınYanındayız etiketi Twitter’da trendlere girdi.

Reklam

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

Metropoll araştırması: AKP seçmeni bile rektör atamasını desteklemiyor

BM de ‘Boğaziçi’ne kayıtsız kalmadı: Gözaltındakiler derhal salıverilsin

‘Kayyım rektör’ eylemleri: Sosyal medya paylaşımlarından sekiz gözaltı

İzmir’de Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: Gözaltılar var

TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor

İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez

Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın

Polisten, Kadıköy’de toplanan öğrencilere plastik mermi: 104 gözaltı

Ankara’da Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: 69 gözaltı

Kaymakamlıktan öğrencilerin toplanacağını duyurduğu Kadıköy’e eylem yasağı

EGM’den Boğaziçi açıklaması: Polis ‘Aşağı bak’ değil, ‘Aşağıdan’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanlığına atanan Oğuzhan Aygören görevi reddetti

Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 98’i serbest

Boğaziçi’nde protestolar devam ediyor: Polis kampüse girdi, 159 gözaltı

Boğaziçi Direnişi: Amacımız değerlere saygısızlık etmek değil; çarpıtıldı

‘Kabe görseli’ soruşturması: İki kişiye tutuklama, iki kişiye ev hapsi

YÖK: Bu eylemi gerçekleştirenler üniversite gençliğini temsil etmiyor

Boğaziçi’ndeki ‘Kabe figürlü LGBTİ + bayraklı görsel’den dört öğrenciye gözaltı

SON HABERLER

İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyle internet üzerinden görüştü. Prof. Dr. Melih Bulu’nun cumhurbaşkanı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı ‘kayyım rektör’ protestoları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Öğrenciler, buluşmada İmamoğlu’na rektörlük ve yetkili makamlara ilettikleri temel talepleri şöyle aktardı: ‘Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılması, maruz kaldıkları her türlü şiddete son […]

Karamollaoğlu: Anayasa’dan önce zihniyet değişmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ve iktidar ortağı MHP’nin Anayasa değişikliğine ilişkin söylemlerini ‘gündem değiştirme girişimi’ olarak niteleyerek, zihniyet değişmeden yapılacak düzenlemelerin fayda sağlamayacağını savundu.