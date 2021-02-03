Gözaltında olan 51 Boğaziçi öğrencisinin 30’una tutukluma talebi

Boğaziçi Üniversitesi’nde iki gün önceki eylemlerde gözaltına alınan 51 kişi’den 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12’si için ev hapsi verildi, dokuzu ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki oturma eylemi sırasında gözaltına alınan 159 kişiden 98’i ertesi gün salınmış, 10’una ise ev hapsi verilmişti.

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Kalan 51 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

AA’nın aktardığına göre yönetilen suçlamalar şunlar: “Kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek.”

Mahkeme kararı üzerine öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterdi. #ArkadaşlarımızınYanındayız etiketi Twitter’da trendlere girdi.

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Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.