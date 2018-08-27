Gözaltına alınmak istenen cumartesi annesi Ocak: Neden bu kadar sert davrandılar

Cumartesi Anneleri’nin önceki gün Galatasaray Meydanı’ndaki 700’üncü buluşmasına saldıran polislerce gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Emine Ocak, 23 yıldır adalet aradığını söyledi.

“Yıllarca o meydanda oturup barış, adalet istedim. Ben kimseyi öldürmedim, zarar vermedim” diyen Ocak “Neden bana bu kadar sert davrandılar? diye sordu.

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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, önceki gün Galatasaray Meydanı’nda 700’üncü kez bir araya gelmek istemişti. Eyleme izin vermeyen polis, kayıp yakınları, milletvekilleri ve gazetecilere plastik mermi ve biber gazıyla saldırmıştı.

Polis ayrıca aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına almıştı.

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Darp edilerek gözaltına alınmak istenenlerin arasında oğlu Hasan Ocak kaybedildiği günden bu yana, 23 yıldır adalet arayan 82 yaşındaki Emine Ocak da vardı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’e konuşan Emine Ocak, cumartesi günü eyleme destek vermek için gelenlerin gözaltına alınmak istenmesi üzerine polise “Durun yapmayın” demeye kalmadan koluna iki polisin girdiğini söyledi.

Ocak, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Polis beni iteleyerek götürdü. Araca bindirecekken bir sivil polis ‘Yaşlı kadını almayın’ dedi. ‘Bunların hepsi benim çocuklarım, bunların hepsini götürüyorsanız ben de geleceğim’ dedim. Sonra polisler beni zorla aşağıya indirdi. Polisler çekiştirdiğinde canım acıdı ama çocuklarımı yerde dövülürken gördüğümde yüreğim yandı. O an etrafıma baktığımda ‘Bir Hasan kaybettim bin Hasan kazandım’ dedim.”

Cumartesi günkü eyleme yalnızca oğlu Hasan için değil, evlatlarını kaybeden anneler ve babalar, mezarı olmayan gençler ve halklar için de gittiğini belirten Ocak, polisler tarafından götürülürken gençlerin görüp üzülmemesi için sesini çıkarmadığını söyledi.

‘Erdoğan sözünü böyle mi tutuyor’

Ocak, polislerin kendisini götürdüğü sırada canının yandığını da anlattı: “Kadın polisler kollarımdan çekiştirdikleri için acıdı. Ama çocuklarımı aldıklarında yüreğim yandı. Elimde baston vardı. Yaşlı ve zor yürüyen bir kadınım. Neden bana bu kadar sert davrandılar? Ben o kadın polislerden şikâyetçiyim. Sert davranan bütün polislerden şikâyetçiyim. Oradan tesadüfen geçen 23 yaşındaki bir genci bile gözaltına aldılar. Yıllarca o meydanda oturup barış, adalet istedim. Ben kimseyi öldürmedim, zarar vermedim. Hep bu meydanda oturdum. Her kapıyı çaldım. Siyasi liderlere gittim. Beni kapı dışarı ettiler. Oğlumu bana vermediler.”

Cumartesi günkü eyleme katılan bir başka kayıp annesi Kadriye Baykal Ceylan da Türkiye’nin işgal edilmiş bir ülkeye benzediğini söyledi. Polislerin, kendilerine işgalciler gibi saldırdıklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu: “Biz yıllardır adalet istiyoruz. 2011 yılında Erdoğan söz verdi. Sözünü böyle mi tutuyor? Daha ne kadar gaza boğacaklar bizi? Gideriz başka türlü bir eylem yaparız. Oturacak, susacak değiliz. 14 yıldır oğlumu arıyorum. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızın kemiklerini bulana kadar arayacağız. Buna hiç kimse engel olamaz.”