Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: Rize’de doktora orakla saldıran kişi tutuklandı

Rize’de hastanede görevli doktora orakla saldıran ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Rize başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklama sistemi ile hakimliğe sevk edilen A.K. hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Reklam

Emniyet ekiplerince evinden alınan şüpheli A.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor M.P’nin odasına girerek üzerinde sakladığı orakla saldırmıştı.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında ev hapsi kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Reklam

SON HABERLER