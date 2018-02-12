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Yaramazlara biraz batar!

Gözaltına alınınca İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılan TTB üyeleri göreve iade edildi

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Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören görevlerine iade edildi.

Afrin’e yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkarak “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bir açıklama yapan TTB’nin 11 Merkez Konseyi üyesi gözaltına alınmıştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Üniversitesi’nin Tükel ve Gören’in üç aylığına görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini Twitter hesabından duyurmuştu.

TTB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Tükel ve Gören hakkında gözaltına alındıkları gerekçesi ile 30 Ocak 2018 günü üç ay süre ile görevden uzaklaştırma kararı verdiği hatırlatılarak şöyle dendi: “Haksız gözaltı işlemi esas alınarak gerçekleştirilen hatalı işlemin geri alınmış olması ile birlikte Dr. Tükel ve Dr. Gören öğrencileri, asistanları ve hastalarına yönelik hekimlik ve hocalık görevlerine devam edeceklerdir. Hekimlerimizin ve halkımızın bilgisine sunulur.”

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