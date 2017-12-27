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Gözaltına alınan yazar İsmail Beşikçi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Beşikçi’nin kendi adına açılan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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Beşikci’nin avukatı Levent Kanat “2016 yılında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘İsmail Beşikçi’ adına sosyal medyada atılan tweetlerle ilgili olarak kendisi hakkında bir soruşturma başlatmış. Bu soruşturma kapsamında, Beşikçi hakkında ‘silahlı örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltı kararı çıkartılmış. Dün Beşikçi kendisi yokken evinde arama yapıldı. Bugün de gözaltına aldılar. İfade verdikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan serbest bırakıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor” diye konuştu.

Kanat, Beşikçi’nin herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmadığını söyledi.