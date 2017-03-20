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Gözaltına alınan HDP’li vekil Taşdemir serbest bırakıldı

 

Gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Taşdemir’in bugün Doğubeyazıt’taki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

HDP genel merkezinden yapılan açıklamada gözaltına tepki gösterilirken, “Kabul etmiyoruz, boyun eğmiyoruz. Susmuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Taşdemir’in ifade vermesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Fotoğraf: Reuters

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.

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