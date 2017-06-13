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Gözaltına alınan HDP’li vekil Mehmet Ali Aslan ifadesinin ardından serbest


 

Batman Havalimanı’nda gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Aslan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Arslan’ın bir dava nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Aslan, Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aslan son olarak 15 Mayıs’ta gözaltına alınıp bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

HDP’nin eş başkanları dahil 11 vekili tutuklu. Nursal Aydoğan hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.

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