Gözaltına alınan HDP’li vekil Mehmet Ali Aslan ifadesinin ardından serbest

Batman Havalimanı’nda gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Aslan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Arslan’ın bir dava nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Aslan, Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İftarı Ankarada açmak nasip değilmiş!
Batman havaalanında gözaltına alınıyorum…
Allah büyüktür! pic.twitter.com/lSNQFm0T9W
— Mehmet Ali ASLAN (@HemmedAliAslan) June 13, 2017
Aslan son olarak 15 Mayıs’ta gözaltına alınıp bir gün sonra serbest bırakılmıştı.
HDP’nin eş başkanları dahil 11 vekili tutuklu. Nursal Aydoğan hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.