Gözaltına alınan HDP’li vekil Behçet Yıldırım yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı

Adıyaman Havalimanı’nda gözaltına alınan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Yıldırım hakkında Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘terör örgütüne yardım’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için yakalama kararı verilmişti.

Yıldırım, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu: “Adıyaman Havalimanı’nda gözaltına alınıyorum.”

Adıyaman Hava limanında gözaltına alınıyorum — Dr. Behçet Yıldırım (@yildirimbehcet) February 20, 2017

Serbest kalmasının ardından gazetecilere konuşan Yıldırım, barış adına çabaladığını ve bu doğrultudaki konuşmalarının suç sayılarak dava açıldığını söyledi.

HDP’li vekil şöyle devam etti: “Yasama faaliyetleri için Ankara’ya giderken havaalanında polisler, yakalama kararım olduğunu kibarca söyleyerek davet ettiler. Oldukça saygılı davrandılar ve adliyede hakime savunmamızı verdik. Barış adına çabaladığım için ödül almam gerekirken mahkemeye çıkartılmam tamamen bir tezattır.”

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.