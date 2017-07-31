Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Gözaltına alınan HDP’li vekil Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

Share56
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 56

 

Gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: hdp.org.tr

HDP’li vekil, Ankara’ya gitmek üzere geldiği Batman Havalimanı’nda gözaltına alınarak Batman adliyesine götürüldü.

Reklam

Başaran’ın bir dava kapsamında ifade vermediği, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

HDP’li vekil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle 18 Temmuz’da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yine kararda adı geçen diğer bir HDP’li vekil Saadet Becerikli de geçen günlerde gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. 

Share56
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 56

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...