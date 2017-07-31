Gözaltına alınan HDP’li vekil Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

Gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

HDP’li vekil, Ankara’ya gitmek üzere geldiği Batman Havalimanı’nda gözaltına alınarak Batman adliyesine götürüldü.

Reklam

Başaran’ın bir dava kapsamında ifade vermediği, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

HDP’li vekil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle 18 Temmuz’da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yine kararda adı geçen diğer bir HDP’li vekil Saadet Becerikli de geçen günlerde gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.