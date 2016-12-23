Gözaltına alınan HDP’li Pervin Buldan serbest

Gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan serbest bırakıldı.

Buldan, gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından duyurmuştu.

Gözaltına alındım — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) December 23, 2016

HDP’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Buldan’ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili ayrıntı verilmezken, “TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

AA ise, Buldan’ın hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığını bildirmişti.

Serbest bırakıldı

Buldan’ın Bakırköy adliyesinde ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

‘Gözaltı siyasi bir karar’

Adliye çıkışında konuşan Buldan,Sabah 09.00’da gözaltına alınıp adliyeye getirildiğini ve ifade vermesinin istendiğini söyledi.

Kendisine sorulan sorulara cevap vermediğini belirten Buldan, “Bunun bir hukuksuzluk olduğunu özellikle belirttim. Bugün yapılan gözaltıların aynı zamanda milletvekillerimizin tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu ifade ettim. 12 vekilimizin cezaevinde hukuksuz biçimde yattığını da söyledim” diye konuştu.

Erdoğan’ın Bahçekapılı sözlerini hatırlattı

Buldan, mahkeme başkanına söylediklerini de şöyle anlattı: “Ayrıca şunu hatırlattım mahkeme başkanına. Ben Meclis’i yöneten iki kadından biriyim. Ayşenur Bahçekapılı Almanya’da 10 gün önce emniyette tutuldu, iki saat gözaltında kaldı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı da ‘Kimse benim başkanevkilimi gözaltına alamaz’ dedi ama ben gözaltına alındım.”

Mahkemenin kendisiyle ilgili bir karar vermediğini ve davayı Iğdır’a göndereceğini kaydeden HDP’li vekil, şöyle devam etti: “Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bunun siyasi bir karar olduğunu biliyoruz çünkü biz hala milletvekiliyiz, dokunulmazlığımız sürüyor. Bu yapılan tam anlamıyla bir hukuksuzluk ve siyasi bir karar.”

12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış, Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ise 9 Kasım’da tutuklanmıştı.

İki gün sonra da Hakkari milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

13 Aralık’ta da Siirt milletvekili Besime Konca ve Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel tutuklanmıştı.