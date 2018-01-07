Gözaltına alınan HDP’li Osman Baydemir, ifadesinin ardından serbest

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programları kapsamında geldiği İzmir’de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındı. HDP’li vekil ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Baydemir, HDP’nin etkinliğine katılmak üzere geldiği İzmir’de konaklamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Misafirhanesi’ne gittiğinde polisler tarafından gözaltına alındı.
Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemir’in Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı üzerine gözaltına alındığı bugün SEGBİS yoluyla ifade verdi. Baydemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma, Baydemir’in 27 Aralık 2015’te Şırnak’ın Cizre’de katıldığı bir yürüyüş kapsamında açılmıştı.