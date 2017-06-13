Gözaltına alınan HDP’li Buldan serbest

Diyarbakır’da gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan serbest bırakıldı.

Polis, Buldan’ın kaldığı otele gelerek Ağrı’daki bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğunu, bu nedenle ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Buldan, bunun üzerine HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın otomobiliyle polis eşliğinde Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Buldan, “İfade verdiğim konular, 8 Mart ve Newroz’daki konuşmam. Ayrıca Ağrı’da seçim protestolarına katılmam. Bunlar suçsa, ben suç işlemeye devam edeceğim” diye konuştu.

Gözaltı tartışması

DHA’ya konuşan bir yetkili, Buldan’ın Diyarbakır’da bulunduğunun öğrenilmesi üzerine polislerin kaldığı yere giderek kararı tebliğ ettiğini belirterek, “Kararın tebliğ edilmesiyle Pervin Hanım, kendi aracıyla adliyeye gitmiştir, gözaltı işlemi uygulanmamıştır” bilgisini verdi.

Diyarbakır Adliyesinde beklemeye devam ediyoruz. Yakalama işlemleri devam ediyor… Meclis gözaltında… — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) June 12, 2017

Beştaş da şunları söyledi: “Polisler geldi, yakalama kararını tebliği ettiler, benim aracımla polis eşliğinde adliyeye gittik. Bunun adı hukukta gözaltıdır. Zaten hakkında yakalama kararı çıkarılmış.”

HDP ise ilk açıklamasında şunları kaydetti: “Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Diyarbakır’da hukuksuz ve mesnetsiz bir biçimde gözaltına alınmıştır. Buldan, Diyarbakır Adliyesi’ne götürülmektedir.”